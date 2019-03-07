البنتاجون: مصر تحارب داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل تأكيده أن "القيادة المصرية حاربت داعش في سيناء وتتخذ إجراءات لمواجهة التنظيمات الإرهابية".



وأضاف فوتيل خلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة تعمل مع بعض الدول الخليجية لمحاربة الإرهاب في المنطقة، موضحًا "نعمل مع حلفائنا كي لا تتمدد التنظيمات الإرهابية وتهدد أمننا".



وتابع فوتيل أن النظام الإرهاني يعمل مع العديد من الجماعات لتهديد أمن المنطقة.



وبشأن هزيمة داعش في سوريا أوضح فوتيل أن "ما نراه ليس استسلاما تاما لداعش ومقاتلوه الذين يخرجون من الباغوز لا يزالون متطرفين".