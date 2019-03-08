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الداخلية تحارب مافيا القرصنة الإلكترونية.. ضبط شخص يستولى على بطاقات الائتمان.. التحريات: هاكرز يتاجر في البيتكوين

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح - أحمد مهدي
الداخلية: 
ضبط شخص يستولى على بطاقات الائتمان ويتاجر فى العملات الافتراضية
التحريات: 
المتهم يمارس نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز"
يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالاشخاص الاجانب خارج البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامي فى مجال القرصنة الإلكترونية والإتجار فى العملات الافتراضية.

وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة شكوى مفادها قيام المدعو عاطف .ا، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وكذا التعامل فى العملات الإفتراضية "البيتكوين" بيعًا وشراءً.

بإجراء التحريات تبين قيام كلٍ من، عاطف.ص.ع– مواليد 1987م – صاحب إحدى شركات الإستيراد والتصدير، أحمد.ا.ص مواليد 1988م - السابق اتهامه فى إحدى القضايا- مقيمان دائرة قسم شرطة الدقى، بنشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز"والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد، من خلال قيام الأول بإستخدام أكواد وشفــرات تُمكنـــــه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والحصول على بيانات بطاقات دفع إلكتروني تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له"، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.. مستخدمًا فى ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أي آثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وكذا قيامه بالاتجار فى العملات الافتراضية "البيتكوين" التى يتحصل عليها نظير بيعه لبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها لبعض الأشخاص غير المعروفين عبر شبكة الإنترنت، والإعلان عنها عبر صفحة الشركة بمواقع التواصل الاجتماعى ونشره لبعض الأحكام الخاصة بالعملات الافتراضية، وأساليب وأسعار تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من إحدى شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأول والكائنة دائرة قسم شرطة العجوزة..مركزًا لنشاطه الإجرامى المشار إليه والذى تجاوز المائتى ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة وتم ضبط المتهم الثانى وضبط (مجموعة من المستندات والعقود التى توضح كيفية المشاركة فى التداول بالعملات الافتراضية "بيتكوين"، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها- خاتم أكلاشيه خاص بالشركة يحمل شعار عملة البيتكوين - دفتر فواتير ممهور بخاتم الشركة يحوى بداخله مكاسب العمليات التى تمت من خلال مزاولة نشاط الإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين" - جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) خاص بالمتهم الأول).

بمواجهة المتهم الثانى أقر بأن المتهم الأول هو صاحب الشركة ومسئول التشغيل وأن نشاطها يتمثل فى الإتجار فى العملات الإفتراضية "البيتكوين".

بفحص جهاز الكمبيوتر المحمول تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى ما يلى (العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى إخفاء الهوية أثناء ممارسة النشاط المؤثم وأخرى خاصة باختراق المواقع الإليكترونية وكشف ثغراتها، وكذا بعض المواقع الخاصة بتخليق أرقام البطاقات الائتمانية - العديد من المحادثات المتبادلة مع آخرين تتضمن العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها - العديد من البرامج الخاصة بتخليق واصطناع صفحات إحتيالية للصفحات الرئيسية لبعض المواقع الشهيرة وذلك للحصول على بيانات بعض الأشخاص بطريق غير مشروع - العديد من الملفات تحتوى على كيفية تشغيل جهاز "MCR" وهو الجهاز المستخدم فى تلقين الشرائط الممغنطة والشرائح الذكية لبطاقات دفع إليكترونى مزورة بالبيانات والأكواد المستولى عليها- بعض المواقع الخاصة بتداول العملات المشفرة عالميًا (البيتكوين) وكيفية إرسال وإستقبال الرصيد على محافظ تلك العملات) .

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