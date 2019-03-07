سامح عبد العزيز : القرآن والروايات كانا ونيسى فى محنتى

كشف المخرج سامح عبد العزيز، عن لجوئه الى بعض الامور التى كانت ونيسا له فى محنته الاخيرة أثناء تواجده عاما كاملا فى السجن.



وقال "عبد العزيز"، فى تصريح لـ "صدى البلد" : "اننى قرأت عددا كبيرا من الروايات والكتب فى شتى المجالات بجانب القرآن الكريم وكتب التفسير وكانوا خير ونيس لى فى محنتى".



يذكر ان سامح عبد العزيز تعاقد مؤخرا على فيلمين الاول بعنوان "مشربتش من نيلها" مع المؤلف عمر طاهر والثانى فيلم بعنوان "قصة حياة 200 جنيه" مع المؤلف أحمد عبد الله.