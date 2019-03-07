التسويق السياحي لمنطقة الدلتا يوصى بالاهتمام بالبشر قبل الحجر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار"التسويق السياحي لمنطقة الدلتا" بدار الأوبرا المصرية.



فيما عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة أمينة إبراهيم شلبي عميد كلية السياحة والفنادق، الدكتورة نهاد كمال الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون تنمية المجتمع والبيئة الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار الإسلامية والقبطية وأمين المؤتمر، الدكتور محمد عبد الفتاح زهرى مقرر المؤتمر.



فيما توصل المؤتمر إلى العديد من التوصيات أهمها: الاهتمام بالبشر قبل الحجر؛ للبدء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع الدلتا في مكانها اللائق على خارطة السياحة المصرية، أهمية وضع آليات لتسويق منطقة الدلتا سياحيًا تتضافر فيها كافة الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، تتركز في المقام الأول على سياحة المشاهير وتطوير مسقط رأسهم لتكون مزارًا سياحيًا لمحبيهم، وكذا بالاهتمام بالسياحة الريفية التي يمكن أن تتميز بها محافظات الدلتا والسياحة الطبية والعلمية في مراكزها الطبية والعلمية ذات الشهرة العالمية، الإهتمام بالبنية التحتية والفوقية والخدمية بالمواقع الأثرية لإقليم الدلتا من شبكات طرق واستراحات ودورات مياه وكافتريات ومحال لبيع السلع والمشغولات اليدوية المميزة لإقليم الدلتا.



كما أوصى بوضع خطة تنموية وتسويقية لمنطقة تل بسطة سياحيًا، وإنشاء موقع إلكتروني للمناطق الأثرية بالشرقية، وربطه بموقع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وتحديثه بكافة التطورات والاكتشافات الأثرية، ومواعيد إقامة المهرجانات السياحية ومراكز تقديم الخدمات السياحية بتلك المنطقة، عمل دليل يضم المزارات السياحية والأثرية بمحافظات الدلتا، ونشر الوعي بكيفية التعامل مع السائح .



كما أوصى بضرورة وضع سياسة خاصة بإدارة التنوع البشري بشركات السياحة بمنطقة الدلتا؛ تبرز أهمية إدارة التنوع وأهميتها وعوائدها، وكيفية تطبيقها، وضع خطة تسويق إستراتيجية لتسويق فنادق مدينة جمصة، وتسويق المدينة كمقصد سياحي للسياحة الترفيهية بإقليم الدلتا ، تشجيع المطاعم المصرية وخاصة مطاعم منطقة الدلتا على تبني ممارسات استدامة الغذاء وتطبيقها، لما يترتب على ذلك من فوائد على البيئة والمجتمع المحلي بإقليم الدلتا.



كما أوصى بوضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحفز إدارة الفنادق العائمة على استخدام تطبيقات الطاقة الشمسية، كمنح قروض بدون فوائد وخفض نسب الضرائب والجمارك على أجهزة وأدوات تكنولوجيا الطاقة الشمسية المستوردة، ودراسة إمكانية إقامة فنادق عائمة بنيل إقليم الدلتا، ربط خطط الموارد البشرية بالخطة الاستراتيجية الكلية لفنادق إقليم الدلتا، تنمية وتطوير وسائل التواصل الفعال لدى المرشد السياحي، والإهتمام بإتقان المرشد السياحي لشرح تاريخ إقليم الدلتا ومواقع الآثرية وكل ما يتعلق بعادات وتقاليد المجتمع المحلي بإقليم الدلتا ونشاطهم الاقتصادي والصناعات المميزة لديهم.