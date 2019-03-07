في اليوم العالمى للمرأة.. فنانات ينافسن بقوة على دراما رمضان.. ياسمين ملكة.. مى برنسيسة.. وحكاية ياسمين صبرى فى أول بطولة مطلقة

دنيا وإيمى تعتمدان على القالب الكوميدى

غادة عادل ورانيا يوسف تجتمعان فى " بينا معاد "



يحتفل العالم، باليوم العالمى للمرأه، ولعل دراما رمضان 2019 أكبر دليل على سيطرة السيدات على الساحة الفنية، حيث تختضن عددا من الفنانات تجارب فنية جديدة ويتصدرن التترات.



وفى السطور التالية نرصد إبرز تلك الاعمال.



لأول مرة تخوض ياسمين صبرى اولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، ومن المقرر ان تطل على الجمهور من خلال مسلسل " حكايتى " ، الذى يقاسمها فى بطولته وفاء عامر ، ومن المقرر ان تجسد ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينَيْها.



وثانى الاعمال التى سوف تعتمد على البطولة النسائية مسلسل " الملكة "، الذى تخوض من خلاله ياسمين عبد العزيز، في ثاني بطولة فى مجال الدراما التليفزيونية، بعد ان قدمت العام قبل الماضى مسلسل " هربانة منها".



وتلعب "ياسمين"، داخل الأحداث شخصية محامية.



أما مى عز الدين فتقدم عملا دراميا جديدا من بطولاتها من المقرر ان يحمل اسم "البرنسيسة بيسه" ، وتلعب داخل الأحداث شخصية "طبالة " ، لتعود الى اللون الشعبى هذا العام ، ومن المقرر ان تشاركها فى بطولة العمل سوسن بدر .



وللعام الثانى على التوالى تقدم دينا الشربينى عملا دراميا جديدا من بطولاتها ، ومن المقرر ان تلعب هى الاخرى دور محامية ، على ان يحمل العمل الماخوذ من فورمات أجنبية اسم "زى الشمس " ، وتشاركها فى البطولة ريهام عبد الغفور .



كما تجتمع رانيا يوسف وغادة عادل فى بطولة عمل رامى جديد يحمل اسم " بينا معاد " ، وتشاركهما فى البطولة إيمان العاصى ، والعمل يحمل توقيع كل من المؤلف محمد أمين راضى والمخرج احمد خالد موسى .



أما الاختان إيمى ودنيا سمير غانم فستقدمان عملا ذا طابع كوميدى، ومن المقرر ان تقوم دنيا سمير غانم ببطولة عمل يحمل اسم دنيا ، وهو عبارة عن 3 قصص ، سيتم تناول كل منها فى 10 حلقات ، أما إيمى سمير غانم فتخوض الماراثون الرمضانى من خلال مسلسل سوبر ميرو.