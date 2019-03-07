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برلمان

تنظيم قافلة طبية مجانية غدا برعاية حزب المحافظين

الخميس 07/مارس/2019 - 06:01 م
محمود خميس مساعد
محمود خميس مساعد رئيس حزب المحافظين
معتز الخصوصي

أعلن محمود خميس مساعد رئيس حزب المحافظين، عن تنظيم الحزب لقافلة طبية مجانية غدا الجمعة بملتقى قرطام الثقافى بشارع فلسطين بالمعادي الجديدة، موضحا أنه يأتى فى إطار التعاون بين المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، والمجلس القومى للمرأة.

وأضاف "خميس"، فى بيان اليوم، أن القافلة تضمن الكشف فى التخصصات الآتية نساء وولادة / أطفال / عيون / باطنة ويتم الكشف وصرف العلاج والأدوية مجانا.

وأشار إلى أنها ستبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، بإشراف الدكتورة أم كلثوم شلش، متمنيا للجميع الشفاء العاجل.

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