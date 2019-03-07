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النائب العام يحيل 11 متهما للجنايات.. التحقيقات: كونوا عصابة سرقت 18 مليون جنيه من سيارة نقل الاموال.. وشاهد: سائق الشركة استغل قيامنا بتغذية ماكينة بنك وفر هاربا بالمبلغ

الخميس 07/مارس/2019 - 11:10 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق
محمد عبدالله
التحقيقات فى إحالة تشكيل عصابي للجنايات:
المتهمون سرقوا منقولات واوراق مملوكة لشركة سيرفيس لنقل الاموال
مراقب أمن بالشركة: السائق فر بمبلغ 18 مليون جنيه و 5 آلاف دولار أمريكي

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 11 متهما كونوا تشكيل عصابي إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة 18 مليون جنيه من شركة سيرفيس لنقل الأموال.

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر أول أن المتهمين يوم 20 اغسطس 2018 سرقوا المنقولات والأوراق المملوكة لشركة سيرفيس لنقل الأموال وكان ذلك بالطريق العام حال حملهم أسلحة بيضاء ( مطاوي- أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ) وحازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبغير ترخيص تلك الآلات دون مسوغا قانونيا من الضرورة المهنية أو الحرفية .

شهد مراقب أمن بشركة سبيد سيرفيس لنقل الأموال أنه حال استقلاله سيارة الشركة محل عمله قيادة المتهم الأول ورفقة الشاهد الثاني لتغذية ماكينات الصرافة الآلي عقب تسلمهم مبلغ نقدي قدرة 23 مليون جنيه و 58 ألف دولار أمريكي وعقب الانتهاء من تغذية ماكينة بنك كريدي اجريكول فوجئ بقيام المتهم للأول بالفرار بالسيارة والاستيلاء على المبلغ المتبقي وقدرة 18 مليون جنيه و 5 آلاف دولار أمريكي وتبلغ إليه بالعثور على السيارة بإحدى شوارع مدينة نصر وبداخلها جزء من المبلغ المستولى عليه.

شهد رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين بالاشتراك مع المتهم الأول بارتكاب الواقعة الخاصة بسرقة سيارة نقل الأموال المملوكة لشركة سبيد سيرفيس حال حملهم أسلحة بيضاء فاستصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهمين وتمكن من ضبطهم وضبط المسروقات وعدد من الأسلحة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وأقر كل المتهمين في التحقيقات بصحة التحريات وبارتكابهم الواقعة وأن الأسلحة المضبوطة ملكهم واستخدموها في سرقة الأموال والتخطيط للسرقة وتنفيذ العملية.

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