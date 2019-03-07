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فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالغربية غدا لإجراء الصيانة الدورية

الخميس 07/مارس/2019 - 06:02 م
فصل التيار الكهربائي
فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالغربية
أ ش أ

قالت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية إنه سيتم بعد غد السبت فصل التيار الكهربائي عن مناطق شبراقاص، نفيا ، ميت حبيش القبلية، والعزب التابعة" من الساعة 6.30 صباحًا وحتى الساعة 8.30 صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأضافت رئيس قطاع الكهرباء - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (ش الجلاء ، عتريس ، منطقة السوق ، منطقة كوبرى المعاهدة ، ش السلخانة ، ش أبو عوف ، منطقة حسيبه ، ش الجيش ، منطقة المستوصف ، ميدان عرابي ، منطقة الجامع الكبير ، الكنايس ، منطقة عفيفى) التابعة لكفر الزيات غدا الجمعة من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة صباحا نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق (مدينة قطور ، القرى والعزب التابعة لمدينة قطور ، قرية تلبنت قيصر والعزب التابعة لها) غدا الجمعة من الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحا من نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

من جانبه، صرح المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن (مدينة المحلة الكبرى وتشمل منطقة الزهراء ومجمع المحاكم وطريق المنصورة ومصانع طريق المنصورة والسامولى ونعمان الأعصر وطريق الزراعة ومنطقة المستشار ومنطقة البرج ومنطقة محمد على وطريق ديرب هاشم وسوق اللبن ومحب وإمتداد محب وخلف نادى البلدية وإمتداد مكتب العمل ومنطقة أبو راضى وتشمل خطوط الريف بطينة والقيصرية وميت السراج وتوابعها) غدا الجمعة من الساعة 6.30 صباحًا وحتى 7.30 صباحًا لإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

وتهيب شركة الكهرباء بالسادة المواطنين قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة.

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