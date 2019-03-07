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غدا.. قطع المياه عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة بسبب أعمال صيانة

الخميس 07/مارس/2019 - 06:02 م
غدا.. قطع المياه
غدا.. قطع المياه عن مدينة أسوان لمدة 12 ساعة
أ ش أ
قال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المهندس رفعت إسماعيل، إنه سيتم غدا /الجمعة/ قطع مياه الشرب عن مدينة أسوان بالكامل لمدة 12 ساعة، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي باستكمال أعمال تغيير محابس مياه الشرب بالمدينة، في إطار تأهيل وتطوير البنية التحتية لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

وأوضح إسماعيل - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه سيتم قطع المياه عن مدينة أسوان من الساعة الحادية عشر مساء غد وحتى الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالي.

وأهاب رئيس الشركة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن للشركة 125 في حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان.

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