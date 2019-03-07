ورش فنون تشكيلية ورسوم لذوي القدرات الخاصة بـ ثقافة المنيا

وناقش بيت ثقافة دلجا كتاب "السيرة الهلالية" تأليف بكرى عبد الحميد . بجانب ورشة فنية لتعليم الرسم والتلوين .



واستكمل قصر ثقافة مغاغة بمركز ذوى القدرات الخاصة بالعدوة والملحق بمدرسة العدوة الإبتدائية عرض منتجات الورشة الفنية.



وفى بيت ثقافة أبو جرج عقدت محاضرة بعنوان "التغذية الصحية السليمة" بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالتعاون مع الإدارة الصحية ببني مزار حاضرها عبدالمسيح بالإدارة الصحية تحدث فيها عن قواعد التغذية السليمة وأهمية النظام الغذائي لذوي القدرات الخاصة فهم فئة يحتاجون إلي رعاية خاصة بسبب إصابتهم بنوع من الإعاقة التي تحد من قدراتهم علي ممارسة الأنشطة الحركية والعقلية وقد بينت الإبحاث والدراسات الحديثة أهمية توفير الرعاية والدعم الكامل وخاصة في الجانب الغذائي لفئة ذوي القدرات، ويختلف النظام الغذائي الواجب إتباعه بإختلاف درجة الإصابة ونوعها .

نظم فرع ثقافة المنيا مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بمشاركة من الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بذوى القدرات الخاصة، وأقام بيت ثقافة سمالوط ورشة فنون تشكيلية رسم طبيعة صامتة وتلوينها بالألوان المائية.