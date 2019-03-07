ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

حكاية أميرة.. زوجها حول جسدها إلى سلخانة ومنعها من زيارة أهلها 49 يوما.. المتهم: مش هتخرجي الا لو طلعلك جناحات وطيرتي من الشباك.. فتقرر الانتحار.. والنيابة تكشف الحقيقة بعد 4 أشهر من الحادث.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 10:31 م
المجنى عليها
المجنى عليها
ندي حمودة - أحمد مهدي
- تفاصيل مثيرة فى ادعاء مدرب جيم بإنتحار زوجته بأوسيم
- التحقيقات: المجنى عليها تعرضت لتعذيب 49 يوما
- المتهم: قلتلها "مش هتخرجي من هنا الا لو طلعلك جناحات"
- النيابة كشفت حقيقة الواقعة بعد 4 أشهر من وقوع الحادث

وقفت شاردة الذهن تنظر من نافذة شقتها الكائنة بالطابق الخامس تتذكر شريط حياتها الذي مر أمام عينيها كأنه فيلم سينمائى بعد أن ذاقت ألوان العذاب على يد زوجها الذى حول حياتها الى جحيم ؛ لتكتب بيدها نهاية المأساة التى تعيشها.

49 يوما ذاقت خلالها اميرة الأمرين بين ضرب وإهانة وتعذيب من زوجها الذى حول جسدها النحيل الى سلخانة حتى وصل به الحال الى حرمانها من زيارة أسرتها.

الزوج كان دائم الاعتداء على زوجته الصغيرة يرفض خروجها من المنزل او زيارة أسرتها دائما يؤكد لها "مش هتخرجي من هنا الا لو طلعلك جناحات وتطيري من الشباك" .. فنفذت فكرته وقفزت من النافذة لتسقط جثة هامدة.

تفاصيل الجريمة

ادعى الزوج مدرب الجيم انتحار زوجته مدعيا أن خلافاتهما دفعتها للتخلص من حياتها ولم يتطرق الى قيامه باحتجازها وتعذيبها 49 يوما بشكل متواصل ليل نهار.. نيابة حوادث شمال الجيزة كشفت حقيقة الواقعة بعد 4 أشهر من وقوع الحادث وقررت اعادة فتح التحقيقات واستجواب الزوج مرة أخرى بعد إخلاء سبيله حينها.

أشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار محمد شرف مدير نيابة حوادث شمال الجيزة إلى أنه في شهر أغسطس الماضي في عيد الأضحي تلقي مركز شرطة أوسيم بلاغا بإلقاء ربة منزل نفسها من الطابق الخامس لتلقي مصرعها إثر إصابتها بتهشم بالجمجمة وكسور مضاعفة واتهم حينها والدها وشقيقها زوجها بقتلها، وتولت نيابة أوسيم التحقيقات وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة وتحديد أسباب الوفاة، كما استدعت الزوج لسماع اقواله في اتهام أسرة المجني عليها له إلا أنه نفى تماما قتله لزوجته مؤكدا أنه كان يمنعها من الذهاب الي أسرتها بسبب خلافات بينهما لشكه في سلوكها ما دفعها للانتحار، وأمرت النيابة حينها بإخلاء سبيل الزوج.

إعادة فتح التحقيقات

شرحت التحقيقات أن نيابة الحوادث تولت فحص ملف القضية للتصرف فيها فقررت فتح التحقيقات مرة أخرى بعد ملاحظة تضارب أقوال الزوج في التحقيقات الأولي وانتقل طارق جودة وكيل اول نيابة حوادث شمال الجيزة الي مسرح الحادث لإجراء معاينة تصويرية بعد 4 أشهر من الواقعة وأسفرت المعاينة عن وجود كسر بالنافذة نتيجة سقوط المجني عليها منه ولم يتم اصلاحه وقام باستدعاء الزوج لمناقشته داخل الشقة مسرح الحادث واعاد استجوابه مرة اخرى لمضاهاة أقواله الأولى بالثانية فانتاب محقق النيابة الشك في الزوج وأمر بحضوره لسراي النيابة العامة.

علاقة غير شرعية

وأضافت التحقيقات أن الزوج أقر أمام النيابة أنه انتابه الشك في وجود علاقة لزوجته مع شخص آخر فتشاجر معها وتركت منزل الزوجية علي اثر تلك المشاجرة إلا أنه قرر إعادتها بحجة اصلاح الوضع بينهما وذهب لمنزل أسرتها قبل عيد الأضحى مباشرة بحجة مصالحتها واعادتها وطفله البالغ من العمر عام ونصف، وما أن وافقت وعادت الى المنزل قام باحتجازها وتعذيبها بالتعدي عليها بالضرب مستغلا ضخامة جسده، وأقر الزوج سالم.ر مدرب جيم انه استمر قرابة 7 أسابيع متواصلة محتجزا زوجته ويضربها ضربا مبرحا وكانت تتوسل إليه بتركها تذهب الي منزل اسرتها ويعتقها من حفلات تعذيبه إلا أنه كان يرفض ويخبرها باستمراره في الانتقام منها وتعذيبها.

الانتحار

وحول يوم الواقعة قال الزوج إنه استيقظ من نومه لم يجد زوجته بجواره فخشي من ان تكون ألقت بنفسها من الشرفة فسأله المحقق حول سبب اعتقاده تخلصها من نفسها بتلك الطريقة بالذات فاعترف أنه عندما كانت تطلب منه التوقف عن تعذيبها والسماح لها بالخروج من الشقة كان يرد عليها بأنها لن تتمكن من مغادرة تلك الشقة الا اذا تمكنت من الطيران قائلا: "مش هتخرجي من هنا الا لو طلعلك جناحات وتطيري من الشباك"، كما أقر الزوج بتعاطيه للمواد المخدرة.

استمعت النيابة مرة أخري لأقوال أسرة المجني عليها وعدد من الجيران وأصدقاء الزوج والذين اشارت أقوالهم الى تعذيبه لها، كما حرزت هواتفه وقامت بفحصها وطلبت سجلات مكالماته وأثناء تواجد الزوج بسراي النيابة قرر طارق جودة وكيل نيابة الحوادث القاء القبض عليه ووجه له تهمة قتل مقترن باحتجاز مصحوب بتعذيبات بدنية أمرت بإحالته محبوسا الي محكمة الجنايات.

ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

تجنب حذف بطاقتك التموينية من الدعم.. بهذه الطرق

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

شاهد .. لحظة سرقة فتاتين لحقيبة مسنة في مصلى للسيدات

بسمة وهبة تبكي على الهواء.. فيديو

المخابرات الدولية تتابع ما يكتبه المصريون على مواقع التواصل لهذا السبب

أوبترا ولانوس وأفيو.. تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه على 8 طرازات لـ شيفروليه

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ عامين بختام تعاملات الأسبوع

عبود ماهر يكتب ..جرائم طبيب الغلابة

وفاة ابنة لاعب نادي سموحة عمرو بركات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

لطيفة تغني شو حلو لـ زياد برجي على الهواء.. فيديو
وليد صلاح الدين مهاجمًا منتقدي عمار حمدي: تصريحاتكم تحبط اللاعبين ..فيديو
زياد برجي يسرد تفاصيل تعرفه على زوجته المغربية من فيسبوك
شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟