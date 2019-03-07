الأعلى للإعلام يعتمد تخريج الدفعة الـ 20 للإعلاميين الأفارقة.. صور

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس، حفل ختام فعاليات الدورة التدريبية العشرين للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالعربية، تحت شعار "أخوّة واتحاد"، والتى نظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس، بالتعاون مع وزارة الخارجية.



شارك فى الحفل أحمد سليم، أمين عام المجلس والمستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية والكاتب الصحفى عبد الجواد أبو كب رئيس تحرير موقع المجلس.



واعرب الأعلاميين الأفارقة عن مدى سعادتهم وفخرهم بحضور تلك الدورة التدريبية مبينًا مدى الاستفادة التي حصلوا عليها من خلال ذلك البرنامج التدريبي مشيدًا بعظمة وحضارة الشعب المصري الجليل فيما أستطاعوا أن يقومون به من إنجازات كتوسيعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة فتلك الإنجازات تعد مفخرة لمصر وإفريقيا فهى تحيى روح الأمل فى نفوس أبناء القارة الإفريقية فمصر قادره بأبنائها المخلصين على أن تحقق نجاحات وطفرة تنمويه فى إفريقيا مشيرًا خلال حديثه أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان منبرًا وصوتًا للإعلاميين الأفارقة مختتما حديثه بتقديم المجوعة الإفريقية خالص الشكر والإمتنان لسيادة رئيس المجلس الأعلى للإعلام والسادة القائمين على مركز التدريب على كل ما قدموه من مجهودات لتقديم برنامج تدريبى مميز لنا ليس كواجب بل من واقع حبهم لنا مختتمًا كلمته بتحيا مصر ..تحيا إفريقيا.



ومن جانبه أكد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإعلاميين الأفارقة أن هذا العام هو العام الإفريقى لجمهورية مصر العربية وخلال أيام قليله ستشهد مصر أول مؤتمر للشباب الإفريقى فى أسوان يعقبه مباشره مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية يليه إستضافه مصر لفعاليات كأس الأمم الإفريقيه فمصر مقبله على فتره تعاون مهمه مع الجانب الإفريقى فى شتى المجالات وإشادتكم كإعلاميين أفارقة بما يحدث على أرض مصر تعد بدايه حقيقية لنهضه إفريقية أكثر من أنها نهضه مصرية.



أختتم سليم حديثه مع الإعلاميين أنهم سيشهدون خلال العام القادم مزيد من التطورات داخل مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة وسيشهدوا برنامجًا مختلفًا أفضل متمنيًا للإشقاء الأفارقة عوده سالمه لبلادهم ناقلا لهم تحيات الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.



ومن جانبه أعرب المستشار محمد ماضى ممثل وزارة الخارجية عن سعادته بالتواجد بين أشقاء الدول الإفريقية المشاركين بالدورة التدريبية والتى تأتى ضمن منظومة تعاون متكامله بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزارة الخارجية مشيرًا إلى أن تلك الدورات التدريبية تكتسب خلال هذا العام أهمية خاصه مع بدايه عام رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائمه بالاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية فأصبحت العلاقات المصرية الإفريقية تتسم بالقوه والثقه المتبادله فى كافة المجالات .



يُذكر أن الدورة التدريبية شارك فيها 14 إعلاميا من الناطقين باللغة العربية، يمثلون سبع دول أفريقية، هى: "تشاد – غينيا كوناكري – السودان – جيبوتى – الصومال – إثيوبيا – مالى) ممثلين لصوت الإعلام بالقارة السمراء .