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مرأة

القومي للمرأة يعقد ندوة توعوية لترشيد استهلاك المياه

الخميس 07/مارس/2019 - 06:24 م
صدى البلد
ريهام قدري
عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية، ندوة ارشادية، اليوم الخميس، بعنوان مشاركة المجتمع المدني في توعية المواطنين للحد من تلوث المياه وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة بالمجاري المائية، وتأثيرها على البيئة والصحة العامة والمحاصيل الزراعية بحضور الدكتورة جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية والإعلامي محمد ناجي زاهي، وهشام الديب مدير عام الإرشاد بالهيئة، ومحمد هاشم مدير إدارة الإرشاد بإقليم صرف شرق الدلتا.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد، إن المجلس القومي للمرأة يشعر بالمسئولية المجتمعية تجاة الوطن بشكل عام ولهذا يتواصل ويتداخل في المشكلات العامة المرتبطة بالجميع وليس المرتبطة بشأن المرأة فقط، كما أن دور المجلس يمتد إلى مساعدة المرأة في كل الميادين والقطاعات، ويقوم المجلس بجملة طرق الأبواب خلال هذه الفترة لتوعية السيدات بما لهم وما عليهم.

وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، أن المرأة عليها دور كبير خلال الفترة القادمة في دعم الدولة والوقوف بجانبها للعبور إلى بر الأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يجب تحمل المسئولية تجاه الدولة وخاصة أن المسئولية مشتركة بين الجميع.

من جانبه، أوضح المهندس هشام الديب، أن الماء هو الثروة الطبيعية التي لا يقدر الإنسان قيمتها إلا عندما تشح أو تنضب، فالماء هو أغلى الثروات على وجه الأرض، مطلقا شعار حافظ عليها ليحيا الجميع.

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