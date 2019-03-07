جامعة القاهرة: 20 ألف جنيه لدعم الفرق المسرحية بمسابقة إبداع

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة دعم فرق الكليات المسرحية غير المدعومة من كلياتها بـ 15 الف جنيه في منافسات الجامعة الداخلية، والمشاركة في مسابقة ابداع 7، بـ 20 ألف جنيه.



واوضح الخشت عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه للحصول علي الدعم علي قائد كل فريق ان يتقدم بطلب مكتوب للدعم الى مكتب رئيس الجامعة.



وقال الخشت انه يدعم الفن بجامعة القاهرة املا في دخول عصر جديد للفن المصري على أيدي طلاب جامعة القاهرة، يقوم فيه الفن باصلاح الوجدان المصري والحس الجمالي وعودة الروح.