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ديني

العبد: مسؤولية كبيرة لرجال الأزهر في مواجهة التحديات.. والتراث ليس عبئا على الدين

الخميس 07/مارس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إن النص القرآني يمثل مرجعية تأسيسية في بناء المنظومة الأخلاقية؛ فبداخله تدور جميع الفضائل التي يجري البحث عنها، وكذلك الرذائل التي يجب النهي عنها.

وشدد وكيل الأزهر، خلال كلمته بمؤتمر " رسالة الأزهر.. صعوبات وتحديات" الذي نظمته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمكتبة دمياط العامة، على أهمية تفعيل المنظومة الأخلاقية بما تشمله من تسامح وعفو ورحمة وتعاون وغير ذلك من القيم التي تزكي النفوس وتنشر الرضا بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن رجال الأزهر تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات المعاصرة، مضيفًا أن كتب التراث مليئة بالعلم واجتهادات العلماء المخلصين، مشددًا على أن التراث ليس عبئا على الدين، وستظل كتب التراث ينهل منها العلماء إلى يوم القيامة، مؤكدًا أن الاستعمار لم يتمكن من النيل من اللغة العربية في مصر بفضل الأزهر ورجاله.

وأوضح أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن إنشاء المنظمة العالمية استهدف ايجاد "همزة وصل" وعلاقة متينة بين أبناء الأزهر داخل مصر وخارجها، إضافة لترسيخ مفهوم المواطنة والتعايش السلمي وقيم الانتماء والولاء للوطن.

وأشار الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن رسالة الأزهر عالمية قائمة على شقين: شق دعوي بنشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وشق تعليمي للعمل على نشر المعرفة والثقافة الدينية وغيرها، مؤكدًا أن مناهج الأزهر شهدت تطورًا كبيرًا لمواكبة العصر وتجديد الخطاب الديني دون تبديد أو تفريط.
العبد: مسؤولية كبيرة لرجال الأزهر في مواجهة التحديات.. والتراث ليس عبئا على الدين
العبد: مسؤولية كبيرة لرجال الأزهر في مواجهة التحديات.. والتراث ليس عبئا على الدين
العبد: مسؤولية كبيرة لرجال الأزهر في مواجهة التحديات.. والتراث ليس عبئا على الدين
العبد: مسؤولية كبيرة لرجال الأزهر في مواجهة التحديات.. والتراث ليس عبئا على الدين

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