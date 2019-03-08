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برلمان

برلماني: أرفض أسعار توريد القمح.. وسأتقدم بطلب إحاطة لرفعها

الجمعة 08/مارس/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
أسامة علي
أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أسعار توريد أردب القمح التى حددتها وزارة التموين لن ترضى الفلاح، ولذلك لارتفاع مستلزمات الزراعة إضافة إلى فترة عمله من زراعة المحصول حتى حصاده.

وتابع عضو لجنة الزراعة خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن القمح محصول استراتيجى ويجب على الحكومة شراء أكبر كمية كمخزون محلي منه من الفلاح بأسعار مرضية تجنبا لاستيراده من الخارج بملايين الدولارات، معقبا:" انا رافض السعر دا تماما".

وأكد شعلان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرفع أسعار الفلاح بما يتناسب مع المجهود الذى يبذله الفلاح، مطالبا الدولة بمساندة الفلاحين لارتباطهم الوثيق بتوفير المحاصيل الاستراتيجية للدولة.

وأعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم أن أسعار توريد الأقماح من المزارعين 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و685 جنيهًا لدرجة 23.5.

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