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أدباء يشيدون بإطلاق بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري.. فؤاد: خطوة جيدة طال انتظارها.. حمودة: تواكب التطور التكنولوجي.. العادلي: تساعد على وصول المنتج الثقافي للعالم بما يليق بمكانة مصر

الخميس 07/مارس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي - طارق موسى
زين العابدين فؤاد: 
بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" خطوة طال انتظارها
حسين حمودة: 
البوابة تواكب التطور التكنولوجي
الكاتب الروائى حسام العادلي: 
تساعد على وصول المنتج الثقافي للعالم بشكل يليق بمكانة مصر

أشاد عدد من المثقفين، والأدباء، بفكرة إطلاق بوابة الكترونية بعنوان "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري"، التي وقعت من أجلها وزارة الثقافة، بحضور الوزيرة الدكتورة ايناس عبد الدايم، ووزارة الاتصالات بحضور الدكتور عمرو طلعت، بروتوكول تعاون، في حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت الإتفاقية، لنشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، واتاحتها رقميًا لمختلف شعوب العالم.

وأكد الشاعر زين العابدين فؤاد، ان اتاحة المحتوى الثقافى المصرى للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية خطوة جيدة طال انتظارها.

واضاف لـ"صدى البلد"، تعليقا على البروتوكول الموقع بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، بهدف تنفيذ وإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ان الاهم فى المرحلة المقبلة من اتاحة المحتوى الثقافى الانتقاء للمحتوى الذى يقدم من خلال البوابة المعرفية بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات الثقافة والتعليم والشباب بما يساهم فى تحبيب النشء فى الثقافة.

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، إن إتاحة المحتوى الثقافى المصرى للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية خطوة رائعة في ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد.

وأضاف حمودة في تصريحات خاصة، أن إطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري"، عبر الإنترنت بالتعاون بين وزارتي الثقافة والاتصالات يخدم الجميع، ويوفر الكثير من الوقت والجهد في المعرفة، أو الحصول على معلومات متعلقة بالثقافة أو التراث.

وأكد أنه لابد من توفير الجهات المعنية بتلك البوابة بتوفير كافة الإمكانيات، والأدوات اللازمة، لتكون تلك البوابة نقطة جديدة في تطوير الثقافة المصرية.

من جانبه، قال الشاعر محمد عزيز، أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورته السابقة، إن تفكير وزارة الثقافة في إطلاق "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري"، فكرة كانت تفتقدها الوزارة منذ سنوات، وجاء الوقت لتفعيلها خاصة في ظل تراجع الشباب والقراء عن الكتابات الورقية.

وأضاف عزيز في تصريحات خاصة، أن تنفيذ الفكرة يؤكد على حرص الدولة المصرية، على الإهتمام بالثقافة وتطوير أدواتها للوصول إلى الجميع، سواء عن طريق المحتوى الإلكتروني، أو عن طريق الفعاليات الثقافية والفنية التي تجوب المحافظات والأقاليم.

وطالب قطاعات وزارة الثقافة، بتوفير كافة محتوياتها الثقافية لتكون متاحة عبر تلك البوابة التي تطيع للعالم أجمع الإطلاع على الثقافة المصرية.

أكد الكاتب الروائى حسام العادلى، أن إنشاء بوابة المحتوى الثقافى المصرى يتيح الثقافة والمعرفة للباحثين عن المعرفة على شبكة المعلومات الدولية ويساعد فى وصول المنتج الثقافى المصرى للعالم بشكل يليق بمكانة مصر.

وأضاف لـ"صدى البلد"، تعليقا على إطلاق وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، أن المحتوى الثقافى الذى ينتظر أن يقدم من خلال هذه الشبكة من شأنه أن يساعد فى فهم الآخر للحضارة المصرية فهما صحيحا بعيدا عن الأفكار المغلوطة.

وأشار إلى أن الريادة المصرية على مر عصورها ستساهم فى تقديم منتج ثقافى قوى ومنتقى يليق بمكانة مصر الثقافية والأدبية وريادتها الحضارية على مر العصور.

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