زيزى عادل: حضرت لألبوم أنا أنثي 3 سنوات.. فيديو

قالت المطربة زيزى عادل انها كانت تحضر لألبوم "أنا أنثي" ثلاثة سنوات، بذلت خلالها الوقت والمجهود الكبير، وتضمن الالبوم 6 أغانى الحانها وكلماتها.



واضافت زيزي عادل فى حوارها لبرنامج " حديث المساء " انها ليست المرة الاولى لها فى التلحين وكتابة الكلمات، مشيرة الى ان لها اغنية سابقة مع إحدى الشركات.



وتابعت ان الاغنية الاولى فى ألبوم أنا انثى، هي الاكثر قربا الى قلبها وهى أغنية "شيلهالك".

