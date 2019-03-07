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رياضة

خالد الغندور ينعى والدة خالد لطيف

الخميس 07/مارس/2019 - 06:32 م
خالد الغندور
خالد الغندور
محمد بدران
نعى الإعلامي خالد الغندور، والدة الإعلامى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى والنادى الزمالك السابق، فى وفاة والدته التى رحلت عن عالمنا اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "الغندور" على صفحته الشخصية بموقع: "‏أتقدم بخالص العزاء لكابتن خالد لطيف لوفاة والدته".

وأقيمت صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر فى مسجد السيدة نفيسة، ومن المقرر أن يقام العزاء بمسجد عمر مكرم مساء الاثنين المقبل.
خالد الغندور ينعى والدة خالد لطيف

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