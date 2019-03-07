مجدى سبلة: لا دمج للمؤسسات القومية أو إلغائها.. ونبحث خطط تطويرها

قال مجدى سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، إنه لا توجد نية هناك من الحكومة لغلق او دمج المؤسسات القومية الصحفية"، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نفى ما تردد حول هذا الشأن.



واوضح سبلة فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " انه تم نفى كل ما تردد ولكن ما تم التأكيد عليه هى خطط تطوير المؤسسات القومية الصحفية ، وخطط استغلال الاصول غير المستغلة التى تمتلكها المؤسسات ، الهدف من ذلك حتى لا تشكل عبئا على الدولة واستثمار ذلك ، مشيرا الى انه تم تحميل الادارة تشغيل الاصول .



واكد ان العمل الان على الاستفادة من هذه الاصول باتخاذ الاجراءات وعرضها لتشغيلها واستثمارها من اجل توفير موارد للمؤسسات .

وحول الدمج والتصفية قال مجدى سبلة ان هذا الامر تم نفيه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.



وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الحكومة ليست معنية بتحويل أى جريدة ورقية إلى موقع إلكترونى، موضحًا أن دور الحكومة أكبر من ذلك.مشيرا الى أن اجتماع الحكومة جاء لمناقشة بعض الأشياء، منها وجود ديون كثيرة على المؤسسات الصحفية للدولة، وهناك أصول غير مستغلة من جانب المؤسسات الصحفية.



وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن استغلال أصول المؤسسات الصحفية يجعلها تكتفى ذاتيًا ولا تحتاج إلى دعم الدولة، وكشف أن دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية انخفض للثلث مقارنة بما سبق تشكيل الهيئة الوطنية، وكشف أن أصول المؤسسات الصحفية ملك أصحابها وجمعيتها العمومية وليست ملك الحكومة.



وأضاف أن الحكومة لا تمتلك قرار إغلاق المؤسسات الصحفية كما أشيع فى الفترة الأخيرة، بأن جريدة ستدمج مع أخرى ويتم غلق أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على المؤسسات الصحفية القومية، وهناك ارتفاع كبير فى أسعار منتجات الصحف سواء من الأوراق والأحبار.

وأكد "جبر" أن الاجتماع الذي عقد ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، وقطاع الأعمال، كان مخصصًا لبحث خطة الهيئة لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، مشيرا إلى أنه لم يتطرق إلى أي موضوعات أخرى لا تدخل في اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة.