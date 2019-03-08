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اليوم .. قطع المياه عن شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:11 ص
اليوم .. قطع المياه
اليوم .. قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة 8 ساعات
إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب، عن قطع المياه عن جميع مناطق حى شرق شبرا الخيمة وحى غرب شبرا الخيمة وشبرا البلد ومستشفى النيل بشبرا الخيمة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع سببه أعمال تركيب قواطع جهد منخفض لزوم أعمال الصيانة بمحطة مياه شبرا الخيمة وأن قطع المياه سيبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة من صباح السبت.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ولطلبها يرجى الاتصال على رقم 125 من التليفون الأرضي.

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