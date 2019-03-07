ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

منتجي الدواجن: ظهور فيروس جديد يصيب الطيور.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 06:33 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور ثروت عبد الرحمن الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر من الصناعات الكبيرة ولها أصول منذ أكثر من 60 عامًا.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن صناعة الدواجن حققت اكتفاء ذاتيا، مشيرا إلى أنه فى عام 2006 مصر كانت تصدر لـ 13 دولة.

وتابع أن مصر تنتج أكثر من 12 مليار بيضة في العام، موضحا أن انفلونزا الطيور ظهرت فى مصر من عام 2006، والفيروس يأخذ أشكالا متعددة فى الفترة الاخيرة.

وكشف أن الشركات تقوم بصناعة العقارات التى تقضى على هذه الفيروسات، لافتا إلى أن هناك فيروس جديدا ظهر فى الفترة الأخيرة، ناتج عن طريق اتحاد فيروس مع آخر.

موضوعات متعلقة

شعبة الدواجن: ننتج 2 مليون دجاجة يومياً.. وأنفلونزا الطيور قلصت الإنتاج.. فيديو

لأول مرة.. لقاح مصري 100% لمكافحة «إنفلونزا الطيور».. و«صدى البلد» يكشف تفاصيل الإنجاز.. فيديو وصور

اتحاد منتجى الدواجن يكشف أسباب قرار منع تداول الطيور الحية.. فيديو

كيف تحمي نفسك وأسرتك من الإصابة بإنفلونزا الطيور H5n2؟ طبيب يقدم نصائح لطهي الطعام للقضاء على الفيروس.. وشيف تشرح الطريقة المثالية لتنظيف أدوات الطعام

الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور.. تنصح بتناول الفراخ المذبوحة بالمجازر ..وتناشد أصحاب المزارع بالتخلص الآمن من الطيور النافقة والاهتمام بالنظافة والتطهير

منتجي الدواجن: فيروس إنفلونزا الطيور الجديد محدود وغير مؤثر

ترشيحاتنا

أنور قرقاش يهاجم الإخوان: اكتسبتهم كراهية غير مسبوقة فى الشارع المصرى

فرج عامر يكشف عن سبب رحيل ياسر إبراهيم للأهلي

الدولار يتراجع 4 قروش فى 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

ناقد فني: لهذا السبب تزوج حلمي بكر من سهير رمزي.. فيديو

لو عاوز تقدم لابنك أو بنتك في مدارس النيل المصرية.. إليك شروط وضوابط القبول | خدمات

كاف يحدد موعد قرعة ربع نهائى دورى الأبطال والكونفيدرالية

فرمان يونانى يمنع شيكابالا من الانتظام فى الزمالك

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

أمير قطر يجبر ابن عمه على توقيع شهادة مختل عقلي

قطع المياه عن حى شرق وغرب شبرا الخيمة غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبوالعينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر.. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

أمريكان على أرض المنيا.. وفد سياحي يزور آثار تونا الجبل.. صور

فيديو

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية
مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟