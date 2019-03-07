منتجي الدواجن: ظهور فيروس جديد يصيب الطيور.. فيديو

قال الدكتور ثروت عبد الرحمن الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن صناعة الدواجن فى مصر من الصناعات الكبيرة ولها أصول منذ أكثر من 60 عامًا.



وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن صناعة الدواجن حققت اكتفاء ذاتيا، مشيرا إلى أنه فى عام 2006 مصر كانت تصدر لـ 13 دولة.



وتابع أن مصر تنتج أكثر من 12 مليار بيضة في العام، موضحا أن انفلونزا الطيور ظهرت فى مصر من عام 2006، والفيروس يأخذ أشكالا متعددة فى الفترة الاخيرة.



وكشف أن الشركات تقوم بصناعة العقارات التى تقضى على هذه الفيروسات، لافتا إلى أن هناك فيروس جديدا ظهر فى الفترة الأخيرة، ناتج عن طريق اتحاد فيروس مع آخر.

