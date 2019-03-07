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أخبار العالم

البرلمان الأوروبي: السعودية بقيادة الملك سلمان عامل استقرار في المنطقة والعالم

الخميس 07/مارس/2019 - 06:37 م
العاهل السعودي الملك
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
أحمد محرم
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي ميشيل إليو ماري، تأكيدها أن جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عامل استقرار هام للمنطقة والعالم نظرًا لإسهاماتها المتواصلة في مجالات مكافحة الإرهاب والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الأمير الدكتور خالد بن عبد الله عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية مع البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، في مقر البرلمان ببروكسل مع رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

وجدد الجانبان خلال الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان الأوروبي، والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الاجتماع عدد من الموضوعات.

اجتمع الأمير الدكتور خالد بن عبد الله أمس بعضو البرلمان ماريو بورجيزيو، وبحثا سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على مجمل العلاقات الثنائية بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

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