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تعليم

طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 06:41 م
صدى البلد
محمد شحتة
نظمت كلية الدراسات الإنسانية للبنات بجامعة الأزهر، زيارة ميدانية، لجمعية المحاربين القدماء.

وتضمنت الزيارة جولة داخل القاعة التاريخية بالجمعية ثم مركز الغسيل الكلوي، ومنه إلى مصنع الأجهزة التعويضية، وأخيرا معرض المحاربين القدماء الذي يضم العديد من المنتجات الفنية اليدوية المميزة.

شارك في الزيارة، الدكتورة أميمة فهمي وكيل كلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة كارمن رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم، والدكتورة منى فوزي مسئولة الأنشطة بفرع البنات بالجامعة.
طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور
طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور
طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور
طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور
طالبات الأزهر في زيارة ميدانية لجمعية المحاربين القدماء.. صور

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