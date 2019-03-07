انطلاق منافسات الأسبوع السادس لدوري كرة القدم الأمريكية غدا

يشهد الأسبوع السادس للدوري المصري لكرة القدم الأمريكية مواجهات قوية، والذي ينظمه الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية "EFAF" ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وتقام غدا مواجهتين الأولى بين فريقي الجزيرة ثاندر وكايرو وايريورز في تمام الثانية والنصف مساء على ملعب البنك المركزي بالتجمع الأول.



وفي السادسة مساء يحتضن الملعب ذاته، المباراة الأقوى في هذه الجولة بين فريقي جي يو سي ايجلز و كايرو بايرز

اللذان يتصارعان على صدارة مجموعة الشرق حاليا.



وينظم الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية، يوم للعائلات على هامش مباريات الأسبوع، لتشجيع الجماهير للقدوم ومتابعة اللعبة وتشجيعها.