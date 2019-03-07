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ناقد رياضى يكشف فرص مشاركة وليد سليمان مع المنتخب ..فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 07:11 م
صدى البلد
البهى عمرو
كشف الناقد الرياضى أشرف زووف، فرص مشاركة اللاعب وليد سليمان نجم النادى الاهلى مع المنتخب المصري فى الفترة المقبلة، وقال زووف إن قرار أعتزال سليمان ناتج عن انفعل.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر الأصل" المذاع على قناة الرافدين بلس، تقديم الإعلامى أحمد دياب، أن قرار اعتزال سليمان لم يكن قرار بتقديم استقالة ولكن القرار كان شفويًا.

وأشار إلى أن قرار اعتزال سليمان كان بسبب عدم اختياره من قبل الجهاز الفنى السابق للمنتخب رغم تألقه فى المباريات مع فريقه بالنادى الاهلى.

وكشف زووف أن اى لاعب يحق له اللاعب فى المنتخب اذا وقع الاختيار عليه من الجهاز الفنى حتى ولو كان معتزلا.

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