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أخبار البلد

السيسي يوجه بالاستمرار في الخطوات التنفيذية لمراحل تطوير منظومة التعليم

الخميس 07/مارس/2019 - 06:43 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الخطوات التنفيذية لمراحل تطوير منظومة التعليم في مصر لما تمثله من ركيزة أساسية في المشروع القومي لبناء الإنسان المصري، وكذا الانتقال من الموروثات القديمة إلى إطار فكري وعلمي حديث يرقى إلى طموحات التنمية والبناء التي تنتهجها الدولة".

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