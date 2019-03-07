حسام بازينة: السياحة مستقبل الاقتصاد المصري

قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن مصر دولة متعددة مصادر الدخل، ومتنوعة المجالات التي تسهم في الاقتصاد، وهذا ما يميزها عن غيرها من بعض الدول التي تعتمد على مصدر واحد للدخل، أو مصادر محدودة.



وأضاف حسام بازينة أن مصدر السياحة أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري خاصة وأنها المصدر الرابع من مصادر العملات الأجنبية لمصر، حيث تأتي بعد تحويلات المصريين بالخارج، وأنواع التصدير المختلفة، وكذلك دخل قناة السويس.



وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السياحة في عصرها الذهبي كان تفوق دخل قناة السويس من العملات الأجنبية، وأنه نتيجة للأحداث التي وقعت في مصر منذ يناير ٢٠١١ تراجعت السياحة بدرجة كبيرة.



وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن هناك محاولات كبيرة من المسؤولين في مصر على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، وأن هناك خطوات مهمة في هذا الشأن يأتي على رأسها مشاركة مصر في بورصات السياحة العالمية.



وأشار بازينة إلى أن مشاركة مصر في فعاليات فعاليات بورصة السياحة في برلين والذي من المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض هذا العام 250 ألف زائر خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل سيكون له عائدا إيجابيا على السياحة المصرية التي نرى أنها مستقبل الاقتصاد المصري.