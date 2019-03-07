ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

حسام بازينة: السياحة مستقبل الاقتصاد المصري

الخميس 07/مارس/2019 - 07:32 م
صدى البلد
سعيد العربي
قال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن مصر دولة متعددة مصادر الدخل، ومتنوعة المجالات التي تسهم في الاقتصاد، وهذا ما يميزها عن غيرها من بعض الدول التي تعتمد على مصدر واحد للدخل، أو مصادر محدودة.

وأضاف حسام بازينة أن مصدر السياحة أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري خاصة وأنها المصدر الرابع من مصادر العملات الأجنبية لمصر، حيث تأتي بعد تحويلات المصريين بالخارج، وأنواع التصدير المختلفة، وكذلك دخل قناة السويس.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السياحة في عصرها الذهبي كان تفوق دخل قناة السويس من العملات الأجنبية، وأنه نتيجة للأحداث التي وقعت في مصر منذ يناير ٢٠١١ تراجعت السياحة بدرجة كبيرة.

وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن هناك محاولات كبيرة من المسؤولين في مصر على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، وأن هناك خطوات مهمة في هذا الشأن يأتي على رأسها مشاركة مصر في بورصات السياحة العالمية.

وأشار بازينة إلى أن مشاركة مصر في فعاليات فعاليات بورصة السياحة في برلين والذي من المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض هذا العام 250 ألف زائر خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل سيكون له عائدا إيجابيا على السياحة المصرية التي نرى أنها مستقبل الاقتصاد المصري.

موضوعات متعلقة

اتحاد المصريين بالنمسا: مضايقات عمال المنافذ تسيء لصورة مصر

"المصريين بالنمسا": القوات الجوية المصرية "مصدر فخر كبير"

المصريون بالنمسا: كلمة الرئيس لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني تاريخية

اتحاد المصريين بالنمسا: التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشمل مجالين

اتحاد المصريين بالنمسا يناشد أبناء الجالية بالمشاركة في الانتخابات

اتحاد المصريين بالنمسا يناشد أبناء الجالية بالنزول للانتخابات

ترشيحاتنا

تعثر مفاوضات الزمالك مع عامر عامر

مدرب محمد صلاح على رادار ريال مدريد

6 مشروبات لحرق الدهون بسرعة لا تتوقعينها

بعد تصفية إرهابين بالجيزة.. #الداخليه يجتاح تويتر.. ومغردون: اللهم احفظ #مصر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

المتحدث العسكري: تدمير 9 فتحات نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء.. صور

4 أندية تنتظر حسم التأهل لنهائيات أبطال إفريقيا.. اعرف موقف الأهلى

احترس.. المشروبات الغازية تهدد حياتك.. تناولها يزيد أمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام ويسبب الأرق.. ودراسة أمريكية: خطر على الرياضيين.. وأكثر من زجاجتين تصيبك بسكر النمط الثاني

الوزراء: فرصة للموظف متعاطي المخدرات بالتوقف قبل الفصل.. فيديو

أسباب صادمة لإصابتك بالروماتيزم ..أعراض انتبهي لها..وحيل للحماية من المرض

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

منتجي الدواجن: ظهور فيروس جديد يصيب الطيور.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية
مشهد مرعب لسائق جرار يدفن سيدة حية تحت الرمال بمحطة في الصين ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟