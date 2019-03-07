زياد بهاء الدين رئيسا غير تنفيذي لبنك الاسكندرية

وافق مجلس إدارة بنك الإسكندرية على تعيين الدكتور زياد أحمد بهاء الدين فى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لبنك الإسكندرية.



وتقلد الدكتور زياد عدة مناصب سياسية واقتصادية من أهمها نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار القانوني لوزير الاقتصاد، وعضو مجلس إدارة بالبنك المركزي المصرى.



يشغل الدكتور زياد بهاء الدين منصب الشريك التنفيذي لمكتب بهاء الدين للمحاماة، بالتعاون مع "بونيللي إيريد" مكتب المحاماة الإيطالي، إضافة إلى الشريك التنفيذى لشركه طيبه للاستشارت. ويتمتع الدكتور زياد بخبرة واسعة تمتد لأكثر من30 عامًا في مجالي الاستشارات القانونية وإمتثال وحوكمة المؤسسات المالية.



يتولى حاليًا منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بكل من شركة أكسا للتأمين - مصر، أم تي أي للتجارة والتنمية – مصر، شركة سامكريت للتنمية – مصر، الشركة العربية للأسمنت – مصر، والبنك الأهلي المصري - بريطانيا، وشركة سرايا كابيتال – مركز دبي المالي، وحسن علام القابضة - مصر.



وفي مجال العمل التطوعي، عمل الدكتور زياد عضوًا بمجلس أمناء مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، عضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الثقافية بأسيوط.



حصل الدكتور زياد أحمد بهاء الدين على الدكتوراه فى القانون المالي من كلية لندن للإقتصاد عام ١٩٩٧، وماجستير فى القانون التجاري الدولي من جامعة لندن عام١٩٨٩. كما حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام ١٩٨٦، وبكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٨٧.