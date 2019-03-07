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اقتصاد

شاهد.. ختام تعاملات البورصة هذا الأسبوع

الخميس 07/مارس/2019 - 11:48 م
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة : إيهاب عيد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 825.274 مليار جنيه.

قالت حنان رمسيس، خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أن حجم التداول على الأسهم بلغ 232 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 61.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.51%، والعرب على 9.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.06% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.93%.

وإضافت رمسيس، أن صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب مالت للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 16.95 مليار جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية بقيمة 3.4 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 21.5 مليون جنيه، 53.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتابع تامر حسين خبير أسواق المال بالبورصة المصرية أن مؤشر "إيجى إكس 30" ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.59% عند مستوى 18975 نقطة.

وأضاف حسين أن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" ارتفع بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 708 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1789 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 481 نقطة وارتفعت أسهم 100 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 39 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

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