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مصطفى بكري: التحالف القطري الإيراني التركى يحاول إفساد كل شيء

الخميس 07/مارس/2019 - 07:10 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قطر والحوثيين حاولوا مهاجمة الندوة التي انعقدت لمناقشة مساندة قطر لجماعة الحوثيين في اليمن، والتي أقيمت علي هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.

وتابع، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن الخطاب حمل درجة كبيرة من التسييس، حيث استغل البعض الخطاب لتحقيق أهداف سياسية لا تتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد، أن الكثير من العاملين بمجال حقوق الإنسان أشاروا إلي أن الغرب تعامل بازدواجية، حيث حمل التحالف الثلاثي بين ايران، تركيا وقطر، علي عاتقه مواجهة الأمه العربية.

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