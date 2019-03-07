تضامن النواب ترفض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي





بالتالي لن يضيف جديدا للمحتمع المصري، والهيئات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود وبالتالى مشروع القانون .رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.



وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرى الأكثر فقرا.



أكدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب حول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، فإن اللجنة تري عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نظرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي ذات المهمة،