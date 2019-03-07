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برلمان

تضامن النواب ترفض مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي

الخميس 07/مارس/2019 - 07:21 م
لجنة التضامن الاجتماعى
لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان
ماجدة بدوى
أكدت لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب أنه بعد الاستماع إلي مناقشات ورأي الوزارات المعنية وهي المالية والعدل والتضامن الاجتماعي وملاحظات النواب حول مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، فإن اللجنة تري عدم جدوي تقديم مشروع القانون، نظرا لوجود العديد من المؤسسات داخل أجهزة الدولة والوزارات تؤدي ذات المهمة، 

بالتالي لن يضيف جديدا للمحتمع المصري، والهيئات الخاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي تؤدي نفس الهدف، وتعدد المؤسسات والهيئات لن يحقق الهدف المنشود وبالتالى مشروع القانون .رفضت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون علي إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي تقوم بدراسة شاملة للقرى الأكثر فقرا واحتياجاتهم، كما تتلقى من المجتمع المدنى بضاعة للتأمين والتوزيع وتوزعها بشكل تكافلى للقرى الأكثر فقرا.

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