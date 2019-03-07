العدل التركية: عدد المواطنين الذين خضعوا للملاحقة القضائية منذ يوليو 2016 تجاوز النصف مليون شخص

كشفت وزارة العدل التركية، أن عدد المواطنين الذين خضعوا للملاحقة القضائية منذ يوليو 2016، على خلفية صلتهم بمنظمة رجل الدين التركي فتح الله جولن، تجاوز النصف مليون شخص.



ونقل مركز ستوكهولم للحريات عن الوزارة - في بيان أوردته قناة ( سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ - أنه وصل إجمالي من تم التحقيق معهم من المتهمين بمشاركتهم أحداث تركيا في يوليو 2016، إلى 500 ألف و650 شخصا.



وأوضح المركز أنه رغم أن القانون التركي يمنع سجن النساء مع أولادهن الصغار الإ إنه يوجد في السجون التركية أكثر من 700 طفل مرافقين لأمهاتهم المعتقلات على خلفية صلاتهن بحركة فتح الله جولن، رجل الدين الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأوضح المركز، أن هناك العديد من المعتقلات الحوامل وكثير منهن يعاملن بصورة غير لائقة وغير مشروعة من قبل الحكومة التركية كجزء من حملة المطاردة التي تستهدف أعضاء في حركة جولن المقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.