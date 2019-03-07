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أخبار البلد

رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: شباب مصر يدعمون سياحة بلدهم بألمانيا

الخميس 07/مارس/2019 - 07:31 م
صدى البلد
سعيد العربي
حرص علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا على المشاركة في الجناح المصري في بورصة السياحة العالمية في برلين "ITB"، الذي تم افتتاحه امس الأربعاء.

وأكد علاء ثابت أن هناك إقبالا ملحوظا من الزائرين مع بداية اليوم الأول أمس لفعاليات البورصة. وأن الشعب الألماني من الشعوب المحبة لمصر والعاشقة لحضارتها وشواطئها، مؤكدا أن مشاركة مصر في بورصة السياحة في ألمانيا سيكون له عائد طيب على السياحة الألمانية لمصر.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أن شباب مصر في ألمانيا له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية في ألمانيا حيث أنه أكثر من يستطيع مخاطبة الشعب الألماني العاشق لمصر وتراثها الحضاري وأن شباب مصر متواجد في هذا المحفل السياحي الكبير لدعم مصر سياحيا.

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