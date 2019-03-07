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فن

نتفليكس تقدم رواية مائة عام من العزلة في مسلسل

الخميس 07/مارس/2019 - 07:36 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أكدت شبكة Netflix إنها بصدد تقديم رواية "مائة عام من العزلة" للكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.

ومن المنتظر أن يكون أبنا ماركيز، منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.

نشر ماركيز روايته العالمية عام 1967، وطبع منها قرابة الثلاثين مليون نسخة، وترجمت إلى 30 لغة، وتعتبر هذه الرواية من أهم الأعمال الأدبية العالمية.

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