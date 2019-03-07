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محافظات

قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور

الخميس 07/مارس/2019 - 08:05 م
قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص
شاذلى عبد الفتاح
نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجانى إستمرت لمدة يومين بقرية عمرو بن العاص التابعة لمركز إدفو شمال أسوان .

ونجحت القافلة الطبية فى إجراء الكشف على 1202 مواطن ، كما تم عقد ندوه تثقيفيه حرصًا على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين .

وتم تنفيذ هذه القافلة الطبية فى إطار السعى الدائم لمديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رئاسة الدكتور إيهاب حنفى مديرية المديرية لتقديم الخدمة العلاجية المختلفة للقرى والمناطق النائية ، وتحت وإشراف الدكتور طارق أحمد حسن منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور
قافلة طبية مجانية للكشف على 1202 مواطن بقرية عمرو بن العاص بأسوان.. صور

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