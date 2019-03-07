انقلاب سيارة أجرة وإصابة 6 أشخاص فى الطريق الزراعى بكفر الدوار

أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات اثر وقوع حادث انقلاب سيارة اجرة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية البيضا دائرة مركز كفر الدوار وتم نقل المصابين للمستشفى العام.



اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة اجرة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية البيضا بدائرة المركز.



وأسفر الحادث عن إصابة ٦ أشخاص "بجروح وسحجات وكدمات " وتم نقلهم لستشفى كفر الدوار العام.

وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.