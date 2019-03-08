.. لقاءات مفتي الجمهورية.. علام: نستقبل أعدادا كبيرة من الطلبة الماليزيين للتدريب ومستعدون لدعم المسلمين.. رئيس ديوان الوقف السني يشيد بمجهودات مرصد الفتاوى التكفيرية

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى

دار الإفتاء تستقبل عددًا كبيرًا من الطلبة الماليزيين للتدريب

نستقبل يوميًّا ما يقرب من 3 آلاف فتوى ما بين شفهية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية

نستعد للدعم العلمي والشرعي للمسلمين في جميع ولايات ماليزيا

المفتي يبحث مع رئيس الوقف السني العراقي تعزيز التعاون في مكافحة التطرف

رئيس ديوان الوقف السني يشيد بمجهودات مرصد الفتاوى التكفيرية



استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وفدًا ماليزيًّا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس وزراء ولاية بينانج، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء والمؤسسات الدينية بولاية بينانج.



وأكد المفتي خلال اللقاء، عمق العلاقات بين مصر وماليزيا على جميع المستويات، خاصة الجانب الديني، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تستقبل عددًا كبيرًا من الطلبة الماليزيين للتدريب على الإفتاء، وأنه تم قبل يومين تخريج الدفعة 12 من المتدربين على الإفتاء بعد فترة دراسة استمرت ثلاث سنوات، وكان أغلبهم من الطلبة الماليزيين.



وقال إن دار الإفتاء تستقبل يوميًّا ما يقرب من 3 آلاف فتوى ما بين شفهية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية، وهو ما يعكس ثقة الناس بالدار، ويحقق السلم والاستقرار المجتمعي عن طريق نشر صحيح الدين.



وأوضح أن دار الإفتاء كذلك تستقبل الاستفتاءات من خارج مصر بـ 12 لغة كان آخرها اللغة الإسبانية، فضلًا عن تميزها في مجال الفضاء الإلكتروني الذي أعطى مساحة كبيرة للوصول إلى أكبر قطاع ممكن من الناس وبلغات مختلفة، حيث يربو عدد متابعي الصفحة الرسمية للدار على 7 ملايين ونصف الملايين متابع، فضلًا عن الصفحات الأخرى وخدمة البث المباشر.



وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم جميع أشكال الدعم العلمي والشرعي للمسلمين في ولاية بينانج وجميع ولايات ماليزيا، خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف.



من جانبه، أشاد الوفد الماليزي بمجهودات دار الإفتاء المصرية في نشر صحيح الدين والمنهج الوسطي بين الناس، وثمَّن ما تقوم به من مشروعات ومبادرات لمواجهة الفكر المتطرف وتأهيل وتدريب المفتين ليكونوا حائط صد ضد كل فكر منحرف.



وأشار الوفد إلى تطلعهم لمزيد من التعاون بين المؤسسات الدينية في بلادهم وبين دار الإفتاء المصرية وتعزيز العلاقات في المجال الديني، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المتراكمة وما أصدرته من نتاج علمي كبير يفيد الأمة الإسلامية.



كما استقبل الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – الشيخ عبداللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني في العراق، ظُهر اليوم، لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وديوان الوقف السني بالعراق.



وأكد المفتي، خلال اللقاء أن ثقافة المسلمين وتراثهم الحضاري عبر التاريخ كان موزعًا بين مصر والعراق والحجاز، مما عمَّق العلاقات بين كل منها، وأثرى حياة الشعبين الشقيقين وزاد من روابط المحبة بينهما.



وأضاف أن العراق عانى خلال السنوات الماضية من جماعات داعش الإرهابية وفكرها المنحرف، إلا أنه بفضل الله استطاع عبور هذه المرحلة الحرجة بسبب تماسك المجتمع هناك ووجود قيادات دينية استطاعت أن تواجه جماعات الظلام بكل قوة.



من جانبه أشاد رئيس ديوان الوقف السني في العراق بمجهودات مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي أنشأته الدار ويتصدى بكل قوة للفكر المتطرف، بوسائل وأساليب مختلفة ومتنوعة تواكب العصر.



وأبدى تطلع ديوان الوقف السني العراقي إلى الاستفادة من خبرات الدار في هذا المجال والتعاون لإنشاء مرصد يواجه الفكر المتطرف في العراق.