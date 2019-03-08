المصريون بألمانيا يدعمون السياحة المصرية ببورصة برلين.. ثابت: الشباب يقفون بجوار بلدهم.. وبازينة: نحاول إعادتها إلى سابق عهدها

علاء ثابت:
مشاركة مصر في بورصة برلين هذا العام تأتي بروح مختلفة
رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين:
رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين:
شباب مصر يدعمون سياحة بلدهم بألمانيا
حسام بازينة:
حسام بازينة:
السياحة مستقبل الاقتصاد المصري
شارك بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ، ومقرها برلين فى زيارة الى بورصة برلين العالمية للسياحة التي تشارك فيها مصر هذا العام.
وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بالمانيا، إن مشاركة مصر في هذا الحدث الهام تأتي بروح مختلفة حيث يتم تحديد كل مدينة سياحية مستقلة بشكل حضارى لجذب عدد أكبر من السياح.
وشهدت السياحة الألمانية، طفرة العام الماضى للسياحة ، حيث وصل عدد السياح الى 1.7 مليون سائح، وتشارك فيه أكثر من ١٨٠ دولة من جميع أنحاء العالم في بورصة السياحة ، مشيرة إلى أهمية هذه البورصة التي تصدر ٦٩ مليون سائح للعالم.
وحرص ثابت على المشاركة في الجناح المصري في بورصة السياحة العالمية في برلين "ITB"، الذي تم افتتاحه امس الأربعاء.
وأكد أن هناك إقبالا ملحوظا من الزائرين مع بداية اليوم الأول أمس لفعاليات البورصة. وأن الشعب الألماني من الشعوب المحبة لمصر والعاشقة لحضارتها وشواطئها، مؤكدا أن مشاركة مصر في بورصة السياحة في ألمانيا سيكون له عائد طيب على السياحة الألمانية لمصر.
وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أن شباب مصر في ألمانيا له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية في ألمانيا حيث أنه أكثر من يستطيع مخاطبة الشعب الألماني العاشق لمصر وتراثها الحضاري وأن شباب مصر متواجد في هذا المحفل السياحي الكبير لدعم مصر سياحيا.
وقال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن مصر دولة متعددة مصادر الدخل، ومتنوعة المجالات التي تسهم في الاقتصاد، وهذا ما يميزها عن غيرها من بعض الدول التي تعتمد على مصدر واحد للدخل، أو مصادر محدودة.
وأضاف حسام بازينة أن مصدر السياحة أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري خاصة وأنها المصدر الرابع من مصادر العملات الأجنبية لمصر، حيث تأتي بعد تحويلات المصريين بالخارج، وأنواع التصدير المختلفة، وكذلك دخل قناة السويس.
وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السياحة في عصرها الذهبي كان تفوق دخل قناة السويس من العملات الأجنبية، وأنه نتيجة للأحداث التي وقعت في مصر منذ يناير ٢٠١١ تراجعت السياحة بدرجة كبيرة.
وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن هناك محاولات كبيرة من المسؤولين في مصر على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، وأن هناك خطوات مهمة في هذا الشأن يأتي على رأسها مشاركة مصر في بورصات السياحة العالمية.
وأشار بازينة إلى أن مشاركة مصر في فعاليات فعاليات بورصة السياحة في برلين والذي من المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض هذا العام 250 ألف زائر خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل سيكون له عائدا إيجابيا على السياحة المصرية التي نرى أنها مستقبل الاقتصاد المصري.
شارك بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ، ومقرها برلين فى زيارة الى بورصة برلين العالمية للسياحة التي تشارك فيها مصر هذا العام.
وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بالمانيا، إن مشاركة مصر في هذا الحدث الهام تأتي بروح مختلفة حيث يتم تحديد كل مدينة سياحية مستقلة بشكل حضارى لجذب عدد أكبر من السياح.
وشهدت السياحة الألمانية، طفرة العام الماضى للسياحة ، حيث وصل عدد السياح الى 1.7 مليون سائح، وتشارك فيه أكثر من ١٨٠ دولة من جميع أنحاء العالم في بورصة السياحة ، مشيرة إلى أهمية هذه البورصة التي تصدر ٦٩ مليون سائح للعالم.
وحرص ثابت على المشاركة في الجناح المصري في بورصة السياحة العالمية في برلين "ITB"، الذي تم افتتاحه امس الأربعاء.
وأكد أن هناك إقبالا ملحوظا من الزائرين مع بداية اليوم الأول أمس لفعاليات البورصة. وأن الشعب الألماني من الشعوب المحبة لمصر والعاشقة لحضارتها وشواطئها، مؤكدا أن مشاركة مصر في بورصة السياحة في ألمانيا سيكون له عائد طيب على السياحة الألمانية لمصر.
وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، أن شباب مصر في ألمانيا له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية في ألمانيا حيث أنه أكثر من يستطيع مخاطبة الشعب الألماني العاشق لمصر وتراثها الحضاري وأن شباب مصر متواجد في هذا المحفل السياحي الكبير لدعم مصر سياحيا.
وقال المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن مصر دولة متعددة مصادر الدخل، ومتنوعة المجالات التي تسهم في الاقتصاد، وهذا ما يميزها عن غيرها من بعض الدول التي تعتمد على مصدر واحد للدخل، أو مصادر محدودة.
وأضاف حسام بازينة أن مصدر السياحة أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري خاصة وأنها المصدر الرابع من مصادر العملات الأجنبية لمصر، حيث تأتي بعد تحويلات المصريين بالخارج، وأنواع التصدير المختلفة، وكذلك دخل قناة السويس.
وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السياحة في عصرها الذهبي كان تفوق دخل قناة السويس من العملات الأجنبية، وأنه نتيجة للأحداث التي وقعت في مصر منذ يناير ٢٠١١ تراجعت السياحة بدرجة كبيرة.
وقال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن هناك محاولات كبيرة من المسؤولين في مصر على إعادة السياحة إلى سابق عهدها، وأن هناك خطوات مهمة في هذا الشأن يأتي على رأسها مشاركة مصر في بورصات السياحة العالمية.
وأشار بازينة إلى أن مشاركة مصر في فعاليات فعاليات بورصة السياحة في برلين والذي من المتوقع أن يفوق عدد زوار معرض هذا العام 250 ألف زائر خلال الفترة من الأربعاء وحتى الأحد المقبل سيكون له عائدا إيجابيا على السياحة المصرية التي نرى أنها مستقبل الاقتصاد المصري.