ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

الخميس 07/مارس/2019 - 08:17 م
صدى البلد
مروة فاضل
"سلك مكنسة المسجد وكرسي خشب لفهم حوالين رقبته وضرب الكرسي برجله" ليلقي حتفه منتحرا داخل مسجد ... هذا هو حال أحمد سعد بعد وصوله إلى سن الخمسين حيث لم يجد وسيلة للتخلص من حياته سوى داخل مسجد الشيخ حلمي بقرية ابهنس بمركز قويسنا ليسدل الستار علي معاناته من مرض نفسي.

وبعدما رفع مؤذن المسجد صلاة الظهر توجه المصلون إلى دورات المياه للوضوء ليتفاجأوا بابن القرية مشنوقا وجثته معلقة بحبل ماسورة بطرقة دورات المياه وأسفل الجثة كرسي مقلوب.

أصيب الأهالي بحالة من الذهول وخرج الجميع تاركين الجثة غير مصدقين ما رواه، ليؤكد أشقاء المتوفي أنه كان يعاني من حالة نفسية ويتناول الأدوية وأنهي حياته وسط حالة من الحزن والذهول.

علي مدار 20 عاما عمل المتوفي في دولة السعودية وكان ميسور الحال إلا أنه بعد عودته لجأ للعمل حداد مسلح وأًصابته حالة نفسية سيئة وكان يصدر عنه بعض التصرفات الغريبة.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مركز قويسنا بالعثور علي جثة أحمد سعد صيام 50 سنة حداد مسلح.

وتبين إلي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي أن المتوفي معلقا داخل طرقة دورات مياه مسجد الشيخ حلمي بقرية ابهنس.
وبسؤال زوجة المتوفي وشقيقه أن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية وكان يتلقي العلاج ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

ترشيحاتنا

ميريام فارس تظهر بإطلالة مثيرة في جلسة تصوير.. صور

شربوه زبادو بالبرشام.. التفاصيل الكاملة لـ مقتل سائق توك توك بشبرا الخيمة

شاهد.. زوج أنغام بصحبة أولاده من زوجته الأولى

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن إمكانية رحيل نجم سموحة للزمالك

الدولار يتراجع 4 قروش فى 3 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

أمير قطر يجبر ابن عمه على توقيع شهادة مختل عقلي

بعد الـ بي بي سي.. محطات راديو عالمية توقف إذاعة أغاني مايكل جاكسون

الريال ينهار.. راموس ينقلب على بيريز ويطلب الرحيل

احترس.. المشروبات الغازية تهدد حياتك.. تناولها يزيد أمراض الكلى والسمنة وهشاشة العظام ويسبب الأرق.. ودراسة أمريكية: خطر على الرياضيين.. وأكثر من زجاجتين تصيبك بسكر النمط الثاني

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو
موجز البلد | الداخلية: مصرع 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار بـ الجيزة.. شيكابالا: انتظروني في الزمالك بعد شهر..المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة
معلومات جديدة موثقة.. دور علماء ألمانيا النازية في صنع القنبلة الذرية السوفيتية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟