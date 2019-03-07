ينتحر بسلك مكنسة داخل مسجد بالمنوفية.. وزوجته: كان تعبان نفسيا وبيتعالج

وبسؤال زوجة المتوفي وشقيقه أن المتوفي كان يعاني من حالة نفسية وكان يتلقي العلاج ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة.





"سلك مكنسة المسجد وكرسي خشب لفهم حوالين رقبته وضرب الكرسي برجله" ليلقي حتفه منتحرا داخل مسجد ... هذا هو حال أحمد سعد بعد وصوله إلى سن الخمسين حيث لم يجد وسيلة للتخلص من حياته سوى داخل مسجد الشيخ حلمي بقرية ابهنس بمركز قويسنا ليسدل الستار علي معاناته من مرض نفسي.وبعدما رفع مؤذن المسجد صلاة الظهر توجه المصلون إلى دورات المياه للوضوء ليتفاجأوا بابن القرية مشنوقا وجثته معلقة بحبل ماسورة بطرقة دورات المياه وأسفل الجثة كرسي مقلوب.أصيب الأهالي بحالة من الذهول وخرج الجميع تاركين الجثة غير مصدقين ما رواه، ليؤكد أشقاء المتوفي أنه كان يعاني من حالة نفسية ويتناول الأدوية وأنهي حياته وسط حالة من الحزن والذهول.علي مدار 20 عاما عمل المتوفي في دولة السعودية وكان ميسور الحال إلا أنه بعد عودته لجأ للعمل حداد مسلح وأًصابته حالة نفسية سيئة وكان يصدر عنه بعض التصرفات الغريبة.وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا من مركز قويسنا بالعثور علي جثة أحمد سعد صيام 50 سنة حداد مسلح.وتبين إلي اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي أن المتوفي معلقا داخل طرقة دورات مياه مسجد الشيخ حلمي بقرية ابهنس.