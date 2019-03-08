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أخبار البلد

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

الجمعة 08/مارس/2019 - 04:52 ص
صورة الخريطة المصرية
صورة الخريطة المصرية الصحيحة
محمد الاسكندرانى
قال مجدى صادق عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السياحة أهم منظومة اقتصادية مصرية، مضيفا أن مشاركة القطاع فى محفل دولى كـ "بورصة برلين " المنعقدة من 6 الى 10 مارس الجارى ضرورى .

أوضح صادق فى تصريح لـ«صدى البلد» أن هناك صور خاطئة لخريطة مصر تم تداولها فى بورصة برلين السياحية وسرعان ما تم تداركها وتصحيحها عقب التفات محافظ البحر الاحمر اللواء احمد عبد الله و السفارة المصرية ببرلين .

ووصف عضو عمومية غرفة الشركات السياحية، تواجد القطاع السياحى المصرى ببورصة برلين بـ الهام جدا، وتساءل: لماذا لا تهتم وزارة السياحة بالفرص والمكتسبات.

تابع أن الوحيد الذى يسوق مصر عالميا هو الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحركاته العالمية ولقاءاته مع جموع قيادات وملوك ورؤساء العالم ويوضح الرؤية المصرية، بالإضافة إلى المؤتمرات التى يدعو إليها مثل منتدى الشباب الإفريقي المزمع انعقاده الشهر الجاري.

غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين
غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين
غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين
غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين
غرفة شركات السياحة تكشف حقيقة تداول صورا خاطئة لخريطة مصر في بورصة برلين

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