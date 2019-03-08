التموين تعلن أسعار توريد الأقماح.. وتضامن برلماني مع الفلاحين.. نائب يعلن رفضه الاثمان المعلن عنها.. وآخر يطالب بدعم نقدي للمُزارع على المحصول

إلهامى عجينة يطالب بتحويل دعم رغيف الخبز إلى نقدي.. وإبعاد مسئولية التموين عنه

محمود شعلان: أرفض أسعار توريد القمح.. وسأتقدم بطلب إحاطة لرفعها

لجنة الزراعة تناقش أسعار توريد الأقماح الأحد المقبل







يبدو أن أمر أسعار توريد محصول القمح سيشهد صدامًا بين الحكومة ممثلة فى وزارتى التموين والزراعة بعد أن أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار توريد الأقماح من المزارعين 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و685 جنيهًا لدرجة 23.5، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب وتقدموا بطلبات إحاطة بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج سيتم مناقشتها الأحد المقبل.فى البداية قال النائب إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن أسعار توريد إردب القمح التى حددتها وزارة التموين، متدنية، مقارنة بتكلفة الزراعة على الفلاح، مشيرا إلى أنه من ناحية أخرى إذا رفعنا سعر التوريد، سيتم رفع سعر رغيف الخبز، وبالتالي للخروج من هذا الأمر، يجب دعم الفلاح نقديا في محصول القمح، إضافة إلى دعم نقدي في رغيف العيش.وأشار عجينة، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى ضرورة تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لأن الحالي يهدر 50%، موضحا أن إنتاج مصر من القمح سيغطي حاجتها؛ إذا استخدم القمح للأكل فقط، ولكن رغيف الخبز يستخدم كأعلاف للماشية والثروة الداجنة، لأن سعره أرخص من الأعلاف، وبالتالى تضطر الحكومة للاستيراد.وشدد على وجوب تقديم دعم نقدى للفلاح على القمح ودعم نقدى على الرغيف مع عدم تحديد سعره، وقتها فإن المواطن لن يشترى إلا العيش للطعام فقط، وسيتم توفير من 30 لـ40 مليار جنيه فى ميزانية الدولة إن لم يكن أكثر.وطالب عجينة بعدم تحديد سعر لتوريد القمح على أن يكون مقدار الدعم النقدى ألفي جنيه للفدان، تتولى صرفها الشئون الاجتماعية وليس وزارة التموين، وقال: "أطالب وزارة التموين برفع يدها عن موازنة الدولة بشطب كلمة تموين، وتظل كلمة تجارة فقط، مع إنشاء مجمعات استهلاكية فى كافة أنحاء الدولة للحفاظ على مناسبة الأسعار فى السوق، والتصدي لاستغلال التجار".كما طالب عضو لجنة الزراعة بأن ترفع وزارة التموين يدها عن محصول القمح، وتترك الامر للقطاع الخاص، وذلك لأنها لا تدعم سوى نسبة 2% من السلع المستهلكة، حيث لا تدعم الملابس ولا اللحوم ولا مواد البناء ولا الخضار ولا الفواكه، فالدعم فقط يرتكز على العيش والسكر والزيت.وعقَّب: "أنا عايز الحكومه ترفع إيديها عن رغيف العيش، وتسيب اللى عايز يعمل فرن يعمل، ويبيع للناس، وتلتزم فقط بمراقبة الرغيف صحيا، وبالتالي سيتحدد سعر القمح حسب الطلب عليه، بالإضافة إلى تكلفته".ومن جانبه أكد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أسعار توريد أردب القمح التى حددتها وزارة التموين لن ترضى الفلاح، ولذلك لإرتفاع مستلزمات الزراعة إضافة إلى فترة عمله من زراعة المحصول حتى حصاده.وتابع عضو لجنة الزراعة خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن القمح محصول استراتيجى ويجب على الحكومة شراء أكبر كمية كمخزون محلي منه من الفلاح بأسعار مرضية تجنبا لاستيراده من الخارج بملايين الدولارات، معقبا:" أنا رافض السعر دا تماما".وأكد شعلان أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرفع أسعار الفلاح بما يتناسب مع المجهود الذى يبذله الفلاح، مطالبا الدولة بمساندة الفلاحين لارتباطهم الوثيق بتوفير المحاصيل الاستراتيجية للدولة.وتشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى، هشام الحصري، سيف نصر الدين، صبري داوود، يوسف عبدالدايم، جواهر الشربيني، حمزة أبو سحلي، إلهامي عجينة، بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار توريد الأقماح من المزارعين 670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و685 جنيهًا لدرجة 23.5.