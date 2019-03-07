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رزان مغربي تنصح بالحقن المجهري لهذه الأسباب

الخميس 07/مارس/2019 - 07:56 م
صدى البلد
ريهام قدري
نصحت الفنانة رزان مغربي اليوم خلال زيارتها اكبر صرح طبى للحقن المجهري بالمنصورة ، بالاهتمام بالصحة الانجابية، واستغلال التقنيات والوسائل الطبية الحديثة للانجاب لتفادي الاطفال المعاقين وتجنب الامراض الوراثية .

ونوهت رزان مغربي بأنها كفنانة عربية فخورة بما وصلت إليه مصر من تقدم في جميع المجالات خاصة الطبية.

هذا وقد استقبل الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائي رزان بالدقهلية لتشجيعها لمجال الطب المجهري والمناظير النسائية، مشيرة إلى أن مصر تمتلك مقومات بشرية وعلمية رائدة في جميع المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا، أن الحقن المجهري يعتبر من أحدث التقنيات في علاج تأخر الإنجاب، وأنه بمثابة إعجاز علمي أعطى الأمل لقطاع كبير من المتزوجين بتحقيق حلم الإنجاب.
رزان مغربي تنصح بالحقن المجهري لهذه الأسباب

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