رئيس الجمارك يلتقي مسؤولي L3-Technologies للأنظمة الأمنية

التقى كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك صباح اليوم الخميس مع مسؤولى شركة L3-Technologies للأنظمة الأمنية لمناقشة مشروع الربط الشبكي لأجهزة الفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك المصرية



ورحب رئيس مصلحة الجمارك بمسؤولى شركة L3-Technologies للأنظمة الأمنية مشيدا بمستوى التعاون بين الشركة مع مصلحة الجمارك المصرية حيث سبق قيامها بتوريد وتركيب 23 جهازا لفحص الأفراد ضمن المرحلة الرابعة لمنظومة الفحص.



كما أنه قد تم التعاقد مع الشركة على توريد وتركيب 28 جهازا لفحص الأفراد ضمن مجموعة الأجهزة التى سيتم تركيبها بالمرحلة الأولى من منظومة الإحتياجات المستقبلية لمصلحة الجمارك وعددها 100 جهاز لفحص الأمتعة والبضائع فى المطارات والموانئ والمنافذ المصرية لتأمينها وتيسير وتسهيل التجارة المشروعة وتجفيف منابع التهرب الجمركى والسيطرة وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية .



وطلب من الشركة توفير الصيانة للأجهزة وإعطاء دورات لتدريب المتدربين TOT على أجهزة الفحص بالأشعة لبعض العاملين بمصلحة الجمارك .



ثم تحدث السيد باك شين رئيس مجلس إدارة الشركة وتقدم بالشكر لحسن الإستقبال موضحا نشاط الشركة علي المستوي الدولي والعالمي والتكنولوجيات الحديثة التي تنتجها وحجم إستثماراتها وقام بشرح تقنية عمل أجهزة الفحص بالأشعة وطريقة إظهار الاصناف الممنوعة من الأسلحة والمتفجرات والمخدرات موضحا أن الشركة يمكنها تقديم الكثير لمصلحة الجمارك المصرية .



ثم تم تقديم عرض تقديمي ( presentation ) عن أنشطة الشركة الأجهزة وأحدث أجهزة الفحص للحقائب بنظام CT ثلاثي الأبعاد وبرامج الربط الالكتروني بين اجهزة الفحص بالأشعه ومشروعها للربط الشبكي بين أجهزة للفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك وغرف التحكم المركزية



وحضر اللقاء كل من الأستاذ عبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى والأستاذ الشحات الغتورى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام الإتصالات الداخلية والأستاذ عثمان الأمير مدير إدارة بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعدد من السادة الفنيين المختصين بأجهزة الفحص بالأشعة بمصلحة الجمارك.



يذكر أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلى لعدد 87 جهاز فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الإستلام النهائى كما وقعت مصلحة الجمارك المصرية عقود توريد وتركيب 72 جهازا للفحص بالأشعة لفحص الأفراد والبضائع والطرود لفحص المركبات والسيارات ومنها الثابتة والمتحركة من ضمن 100 جهاز طبقا للمرحلة الأولى من منظومة الإحتياجات المستقبلية الأولى .



كما تتضمن المرحلة الثانية من منظومة الإحتياجات المستقبلية تركيب عدد 47 جهازا فى المرحلة الثانية لنشر منظومة الفحص بالأشعة بكافة المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية



وشركة L3-Technologies هى إحدى الشركات الأمريكية الفائزة بتوريد أجهزة فحص الأفراد بصالات الوصول بالمطارات المصرية وتقوم بتوفير أنظمة التحكم والسيطرة والاتصالات والإستخبارات والمراقبة والإستطلاع ومنتجات إلكترونيات الطيران وأجهزة التدريب والخدمات وأجهزة ومنتجات الفضاء والملاحة.