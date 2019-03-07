محافظ المنوفية: اجتماع دورى لمستثمرى المنطقة الحرة لدعم الاستثمار

التقي المهندس محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم وبحث سبل حلها بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.



جاء ذلك بحضور محافظ الإقليم والدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة بالمنطقة .



وطالب اصحاب المصانع والمستثمرين زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة.



كما أصدر المحافظ تعليماته لمدير المنطقة بعمل إجتماع دوري مع المستثمرين كل 15 يوما للتأكد من تلافي السلبيات ووضع الحلول تيسيرًا عليهم ، مشيرًا إلي أن توجه الدولة نحو دعم الاستثمار والمستثمرين من أجل زيادة الناتج القومي وتوفير فرص عمل للشباب .



وفي نهاية اللقاء قدم محافظ المنوفية درع المحافظة للمهندس محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار تقديرًا لمجهوداته في دفع عجلة الإستثمار بالمحافظة.



جدير بالذكر أن المنطقة الحرة بشبين الكوم قد تم إنشاؤها علي مساحة 20 فدانا بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1143 لعام 2004 وتتضمن 18 مشروع صناعي وتخزيني وخدمي ومجالات الإستثمار في المنطقة تشمل صناعات الغزل والنسيج والملابس والمستلزمات الطبية والصناعات الكيماوية والبترولية بنسبة إشغال 96% بحجم عمالة 1872 عاملا.