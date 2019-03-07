فنانات الحرف التراثية قد التحدي في متحف النسيج.. صور

شاركت مجموعة من فنانات الحرف التراثية واليدوية في الندوة التي نظمها متحف النسيج المصري، اليوم الخميس، بعنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية فى مائة عام"، بمناسبة اليوم العالمي، بحضور د.أشرف أبو اليزيد مدير عام المتحف.



وكشفت الفنانات ومنهن جيهان المجد المتخصصة في الفن السيناوي والفنانة رانيا عوف، كيف قاومن ظروفهن ونظرة المجتمع تجاه ما يتعلق بعمل المرأة وتغلبن علي ذلك ونجحن في مهنهن.



من جانبها قالت سحر ممدوح مشرفة جمعية تنمية المجتمع في مدينة القصر بالوادي الجديد إن مهنة الخوص تندثر، لذا قامت الجمعية بجمع نساء القرية ووفرت لهن خامات لإحياء حرفة الخوص مرة أخرى.



وتابعت: "ليس هذا فقط، بل قمنا بوضع خطة لتطويره حرفة الخوص ودمجه مع مواد أخري، فيما وجهت الشكر لمتحف النسيج وإدارته ومديرها علي إتاحة الفرصة لنا وجميع المشاركات".



وأكدت د.أميرة المعناوي من جمعية "شباب وستات قد التحدي" أنهم يركزون علي دعم وتنمية المرأة كونها محورا أساسيا في المجتمع، ونساعدهم في أي نشاط لتحقيق ذاتهن ويكون مصدر دخل لهن، وبعض هذه الأنشطة حرف تراثية.