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رياضة

الإنتاج الحربي ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على الاتحاد السكندري.. فيديو

الخميس 07/مارس/2019 - 08:12 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي
محمد رشاد
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أحداث الشوط الأول متقدما بهدف على ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 في بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف العجلات الحربية محمود البدري فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع من أحداث الشوط الأول بعد تنفيذ متقن للضربة الركنية من الجانب الأيسر ليرتقي البدري برأسه إلى الكرة ويسكنها الشباك على يمين الحارس الهاني سليمان.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز 15 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة جمعها من 23 مباراة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز السابع برصيد 31 نقطة جمعها من 24 لقاء.

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