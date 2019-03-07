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محافظات

وضع آليات جديدة للمتابعة الدوائية بصحة المنوفية

الخميس 07/مارس/2019 - 08:18 م
صدى البلد
مروة فاضل
عقدت إدارة الصيدلة بالمنوفية، اجتماعها الأول للجنة الدواء المركزية برئاسة الدكتور نصيف حفناوي مدير مديرية الشئون الصحية، وحضور كل من الدكتور محمد الهياتمي وكيل المديرية، والدكتور ناصر أبوحسين مدير إدارة الصيدلة ولفيف من مديري إدارات مديرية الشئون الصحية.

يأتى الإجتماع، فى ظل تكليفات الدكتور نصيف حفناوي، للقطاع الصيدلي بتطوير منظومة تداول الأدوية بمستشفيات المحافظة، وتكامل المساهمة من جميع أعضاء الفريق الطبي فى المنظومة الدوائية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للدواء، وترشيد استهلاكه بما يعود بالنفع على المريض والدولة على حد سواء.

وأسفر الاجتماع عن وضع آليات جديدة لضمان تفعيل لجان الدواء بالمستشفيات وتوافر سياسات واضحة فى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، والعمل ضمن بروتوكولات محددة لتداول الأدوية وبالأخص المضادات الحيوية لما تمثله من خطورة بالغة على المريض جراء سوء الاستخدام.

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