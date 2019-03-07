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نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة ..صور

الخميس 07/مارس/2019 - 09:05 م
نائب رئيس البنك الأوروبى
نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة
شاذلى عبد الفتاح
أوضح السيد يورجن ريجتيريك النائب الأول لرئيس البنك الأوربى بأن مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة خلال المرحلة الحالية ساهمت فى إحداث تطورات عديدة فى مجالات متنوعة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مما ساهم بأن تكون مصر من أكثر الدول التى شهدت تنفيذ العديد من الإستثمارات ، وهو الذى يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية فى تحديث البنية التحتية وتطوير السكة الحديد لتكون أكثر أمانًا ، بجانب الإستثمارات فى الصحة والتعليم وغير ذلك .

ولفت خلال لقائه باللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بأن الإستثمارات الخاصة بالبنك الأوربى يتم تنفيذها على أرض أسوان فى أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقرية بنبان الذى قاموا بزيارته وعقد لقاءات مع أهالى القرية .

كما أعربوا عن سعادتهم بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع بهذا المشروع العملاق .
نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة ..صور
نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة ..صور
نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة ..صور
نائب رئيس البنك الأوروبى : مصر حققت إنجازات كثيرة فى فترة قصيرة ..صور

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