التأشيرة تبعد المهاجم الكاميرونى عن لقاء بلاتينيوم وأورلاندو

يغيب المهاجم الكاميروني ألبيرت أوندي نجم فريق بلاتينيوم الزيمبابوي عن مباراة فريقه ضد أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي المقرر إقامتها غدا الجمعة في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



جاء غياب المهاجم الكاميرونى عن لقاء بلاتينيوم وأورلاندو الذي سيقام على ملعب الأخير نظرا لتعثر استخراج التأشيرة الخاصة به للسفر إلي جنوب أفريقيا.



يذكر أن المجموعة الثانية تضم إلى جانب فريقا بلاتينيوم الزيمبابوي وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي كل من الترجي التونسي وهوريا الغيني.

